Приштина, , 23:36 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 14 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 574 образцов в крае было выявлено 55 носителей коронавируса. Ещё 150 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 692 случая заражения коронавирусом. 11 585 пациентов уже здоровы. 600 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходит 2507 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

За последние дни в Косово произошел существенный спад числа ежедневно выявляемых носителей инфекции, при одновременном росте числа выздоравливающих, однако суточная смертность среди пациентов с COVID-19 остается высокой.

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