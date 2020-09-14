Москва, , 23:07 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 5006. Об этом сообщается вечером 14 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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"В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в столице выявлено уже более 271 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 696 случаев за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 230 тысяч человек.