Ижевск, , 22:52 — REGNUM В Удмуртии 15 сентября стартуют мероприятия, посвященные Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, с 15 сентября по 4 октября Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова представляет конкурс-выставку высокохудожественного оформления оружия «Золотой штихель-2020». Конкурс традиционно проводится с 1997 года. В этом году в конкурсе принимают участие 39 изделий и 41 мастер.

С 15 по 28 сентября в Сквере Победы в Ижевске пройдет выставка архивных документов «Ижевск-город оружейников» о развитии производства стрелкового оружия в столице Удмуртии.

19 сентября пройдет Открытый городской конкурс по стрельбе из пневматики «Меткий стрелок», также состоится открытие монумента «Слава ВДВ». В этот день также намечена церемония возложения цветов к бюстам оружейников Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова.

Как сообщало ИА REGNUM, День оружейника России отмечается с 2012 года. В 2010 году во время поездки в Удмуртию Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, посетил оборонный завод «Ижмаш». К нему обратился знаменитый на весь мир конструктор стрелкового оружия Калашников и попросил учредить День оружейника. Официально праздник учрежден указом президента России Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 года. В этот день чествуют работников предприятий оборонной промышленности, всех тех, кто имеет отношение к производству любых видов вооружения.

В ноябре прошлого года глава Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит обратился к премьер-министру республики Ярославу Семенову, предложив сделать День оружейника, который отмечается 19 сентября, для жителей Удмуртии выходным днем. Представитель профсоюзной организации отмечал, что в Татарии и Башкирии есть отдельные от всей страны республиканские праздники, которые имеют статус выходного дня.