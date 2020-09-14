Женева, Швейцария, , 21:27 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 234 948 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 4771 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 14 сентября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается, что всего в мире выявлено уже 28 918 900 инфицированных коронавирусом, скончались по меньшей мере 922 252 человека.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщила о рекордном приросте выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии — за сутки в мире было зафиксировано 307 930 случаев заражения коронавирусом.

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