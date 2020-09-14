Анкара, , 21:11 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1716 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 292 878 человек. такие данные приводит 14 сентября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за 24 часа в больницах Турции скончались ещё 63 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 7119.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились 260 058 пациентов с COVID-19, в том числе 1225 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее турецкие власти сообщали о 1527 новых случаях заражения и 57 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.