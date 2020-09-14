Лампедуза , Италия, , 21:09 — REGNUM В центре по приему нелегальных мигрантов на острове Лампедузе снова нет свободных мест, передают местные СМИ в понедельник, 14 сентября.

После прибытия еще нескольких групп мигрантов в центре находятся более 250 человек при максимальной вместимости в 192.

Обустройство специальных «коронавирусных кораблей» для проведения двухнедельного карантина пока не помогает решить проблему переполненности центров приема в условиях резкого роста потока мигрантов и отказа правительства Италии после выхода из него «Лиги» Маттео Сальвини от жестких мер по ограничению миграции.