Йошкар-Ола, , 20:50 — REGNUM Между учреждения образования в районах Марий Эл будут распределены на безвозмездной основе 246 ноутбуков. Соответствующее поручение дал глава республики Александр Евстифеев муниципальным образованиям, сообщает пресс-служба правительства региона. Также было подписано распоряжение.

Техника была приобретена Центром информационных технологий и оценки качества образования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в учреждениях образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

60 ноутбуков получат учреждения в Йошкар-Оле, 33 — в Медведевском районе, 24 — в Моркинском, по 18 — в Волжске и Звениговском районе, по 12 — в Килемарском и Сернурском районе. Также технику получат поровну Козьмодемьянск, Волжский, Горномарийский, Куженерский, Мари-Турекский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Советский и Юринский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно, что на дополнительные меры для борьбы с распространением инфекции городским округам и муниципальным районам будут выделено 13,8 млн рублей, которые распределят между школами, детскими садами, колледжами и вузами.