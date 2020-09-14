Милан, Италия, , 20:46 — REGNUM В первый день нового учебного года, понедельник, 14 сентября, перед зданиями целого ряда школ в Италии образовались очереди из учащихся и их родителей, передают местные СМИ.

О соблюдении санитарной дистанции говорить не приходится, похоже, что «разведение» уроков разных классов по времени было осуществлено на слишком эффективно, отмечают наблюдатели.

Среди особых мер по борьбе с распространением коронавируса в школах Италии в новом учебном году, помимо нового расписания — обязанность учеников и преподавателей носить маски в коридорах и иных общих помещениях, а также оборудование классов новыми одноместными партами.