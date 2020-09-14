Аддис-Абеба, 14 сентября 2020, 20:43 — REGNUM Страны Африки подтвердили более 1,35 млн случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии, 14 сентября сообщает Africa CDC.
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Согласно отчету Центров контроля заболеваний Африканского союза, на континенте зафиксировано 1 353 283 случая COVID-19.
Умерли от болезни в Африке 32 625 человек. Прошли лечение и считаются выздоровевшими 1 090 676 пациентов.
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