Рим, , 20:29 — REGNUM В понедельник, 14 сентября, в школах и вузах Италии начался новый учебный год.

В последние две недели сотрудники образовательных учреждений и местных властей готовили помещения к возобновлению занятий, в том числе проводили санитарную обработку.

В новом учебном году будет действовать ряд ограничений и особенностей: занятия у разных классов и групп будут начинаться в разное время, школьников пересадят за одноместные парты, учащиеся должны будут носить маски все то время, что они находятся в школе (за исключением времени самих занятий).