Сан-Бруно, США, , 19:38 — REGNUM Видеохостинг YouTube намерен предоставить своим клиентам новый функционал для съёмки коротких видео YouTube Shorts, который должен составить конкуренцию китайскому сервису TikTok. Об этом сообщается в официальном блоге американской компании.

«Мы предоставим новую возможность на YouTube для авторов, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон», — говорится в сообщении.

Предполагается, что максимальная продолжительность таких видеороликов будет составлять 15 секунд. При этом новые инструменты позволят изменять скорость записанного видео, накладывать музыку на видеоряд, объединять несколько роликов в один.

Сообщается, что сначала сервис будет протестирован на территории Индии, позднее предполагается расширить функционал для устройств на базе операционной системы iOS и в других странах.