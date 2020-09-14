Черкесск, , 19:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открыли еще одно медицинское учреждение для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Резервный госпиталь создан на базе центральной районной больницы в городе Усть-Джегута. Он сможет принять до 170 пациентов, сообщила заместитель главы минздрава КЧР Тамара Кипкеева.

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По словам чиновницы, несмотря на рост числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом, вспышки заболеваемости в республике нет.

«Госпиталь открыт в целях оптимальной маршрутизации пациентов из близлежащих районов, а также максимального улучшения доступности оказания стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19», — приводит слова Кипкеевой «Интерфакс-Юг».

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