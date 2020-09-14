Москва, , 18:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях. Документ опубликован 14 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 23 октября 2008 года «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», — говорится в тексте указа.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях создавался «в целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны». Центр находился в ведении МЧС России.