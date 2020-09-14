Грозный, , 18:47 — REGNUM В Чечне объявили предателем и трусом Ахмеда Закаева, так называемого премьер-министра самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Именем чеченского народа его отрекли от родины и прокляли, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, Ахмед Закаев бежал из России в Великобританию, откуда всё еще пытается оказывать влияние на события в регионе. В воскресенье, 13 сентября, в мечети «Сердце Чечни» прошел народный сход жителей республики, на котором была принята резолюция об отречении народа Чечни от Закаева и его приспешников. В сходе участвовали представители всех тейпов и вирдов, совета старейшин, общественных и молодёжных организаций.

В тексте резолюции Закаева и его сторонников обвиняют в том, что в них «нет ничего чеченского». Называться голосом народа и «каким-то правительством в изгнании» они не имеют никакого права, отмечают представители религиозных объединений и общественности.

«Ты — человек без нации, тейпа и семьи. И как ты можешь говорить от имени народа? Тебе придётся отвечать перед Всевышним Аллахом и чеченским народом за свои поступки» , — заявили участники схода.

«Мы заявляем, что вы не имеете права быть голосом народа. Вы не являетесь чеченцами. Не имеете права говорить от имени чеченцев, проживающих на исторической Родине, и даже от имени тех, кто проживает в Европе. Чеченцы, живущие в Европе, к вам не имеют никакого отношения. Официально отрекаемся от вас и проклинаем вас от имени чеченского народа!» — говорится в тексте резолюции.

Напомним, Ахмед Закаев обвиняется в создании террористического бандформирования численностью до полутора тысяч боевиков и в совершении преступлений террористического характера и других. С 2003 года он получил гражданство Великобритании. Россия обращалась к этой стране с запросом об экстрадиции, в которой было отказано.

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