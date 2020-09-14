Подгорица, , 18:34 — REGNUM В Черногории за сутки зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса из 618 обработанных ПЦР-тестов, сообщает институт общественного здравоохранения 14 сентября.

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Больше всех новых случаев заражения отмечается в Никшиче — 87 положительных тестов.

За сутки умер один человек, всего с начала эпидемии число умерших с коронавирусом составило 121.

Всего активных случаев в стране 2190.