Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ с 7 по 13 сентября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Василий Поленов. Больная. 1886

Показатели выросли на 77% по сравнению с неделей 31 августа — 6 сентября 2020 года. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 15,7%.

Почти половина всех случаев зафиксирована в Екатеринбурге — 15,4 тыс. заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии COVID-19 коронавирус выявили более чем у 27 тыс. человек в Свердловской области.

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