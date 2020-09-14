Загреб, , 19:44 — REGNUM 14 сентября полиция пограничного города Горский Котар в Хорватии сообщила, что на территории страны обнаружено почти на сорок процентов больше нелегальных мигрантов, чем в прошлом году. По словам сотрудников правоохранительных органов, их маршруты меняются каждый день, но самый быстрый путь в Словению — через Горский Котар и речную местность. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Полицеские утверждают, что вдоль границы со Словенией находят следы костров, с помощью которых мигранты согревались на склонах горы Чичария. Найти мигрантов хорватской полиции помогают наводки местных жителей, в основном, лесников и охотников.

«В горных хижинах происходили кражи со взломом. На прошлой неделе приезжал автобус, переполненный нелегальными мигрантами, прибывающими из районов Личко Сеньска. Также был обнаружен грузовик, принадлежавший гражданину Румынии, который подобрал мигрантов на шоссе», — указывают в полиции.