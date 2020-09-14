Москва, , 18:20 — REGNUM Адвокат Эльман Пашаев признался, что его трижды лишали адвокатского статуса.

«Трижды», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Пашаев рассказал о каждом из трёх случаев. Так, в первом деле «адвокатский статус прекращали также» — по громкому делу о «чёрных риэлторах», провёл аналогии защитник.

«Меня лишали статуса за оппонентов», — сказал он.

Второй раз, рассказал адвокат, он сложил статус добровольно. Про третий случай он рассказал историю, в которой ему не давали удостоверение в управлении юстиции по Москвы чьему-то распоряжению.