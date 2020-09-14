Калининград, , 18:15 — REGNUM В Калининграде произошел инцидент в святом для всех горожан месте. Пятеро мужчин помыли обувь в «Живоносном источнике» — в часовне, построенной в честь иконы Божьей Матери на территории храма на площади Победы.

Видео, снятое самими вандалами, появилось в соцсетях, пишет телеграм-канал «Подъём». На нем молодые люди комментируют свои действия словами: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

В Калининградской епархии РПЦ сообщили, что полиция уже занимается этим делом. Один из участников инцидента по имени Расул уже извинился за оквернение святого для православных места.

«Так как мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится. Просто я не думал, что это такая серьёзная вода», — приводит его слова издание «Подъем».