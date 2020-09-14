Екатеринбург, , 18:20 — REGNUM В ряде медицинских учреждений Екатеринбурга имеется нехватка врачей. Об этом заявили в городском управлении здравоохранения.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Горожане жалуются на большие очереди — в частности, в больницах Академического района города.

«В поликлинике № 3 МБУ ЦГБ № 2, как и во многих других медицинских учреждениях, сейчас сложная кадровая обстановка — на 24 участках работает 17 врачей», — сообщили в горздраве изданию «ЕАН».

Часть врачей находятся на больничном или в плановом отпуске, остальные врачи задействованы на обходе пациентов с коронавирусом или на выездной вакцинации, уточнили в подразделении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с гигантскими очередями столкнулись посетители неотложного отделения детской поликлиники в Ревде (Свердловская область). Родителям посоветовали соблюдать безопасную дистанцию.

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