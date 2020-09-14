Токио, , 19:42 — REGNUM В Японии в префектуре Хоккайдо 12 сентября человек, который отказался надевать медицинскую маску в самолёте и не объяснил причину отказа, был высажен. Впоследствии он был признан виновным в совершении «действий, препятствующих безопасности». Об этом сообщает газета Mainichi.

Авиакомпания Hokkaido Air System рассказала, что пассажир собирался лететь с острова Окусури в город Хакодатэ на острове Хоккайдо. Пассажир получил маску от стюарда, но отказался ее надевать. Его спросили о причинах отказа, однако он только просил быстрее начинать полёт.

Капитан самолёта расценил эти действия как препятствующие безопасности полёта, и пассажира попросили покинуть самолёт.

В результате этого инцидента рейс задержался примерно на 30 минут. Из-за задержки пострадал 21 пассажир.

Авиакомпания пояснила, что отказ пассажира надевать маску был не единственной причиной его высадки. Это решение было также связано с его неподобающим поведением по отношению к персоналу и пассажирам.