Челябинск, , 17:41 — REGNUM В Челябинске отопительный сезон может начаться 27−28 сентября. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Батарея Josh Wedin

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Именно на конец сентября синоптики прогнозируют похолодание. Впрочем, пока она примерная. Если холода придут раньше, то сроки пуска тепла пересмотрят. Одно из условий — в течение пяти суток среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже начинается отопительный сезон. В частности, с 14 сентября он стартовал в Первоуральске.