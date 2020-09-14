Владикавказ, , 17:23 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие выходные число граждан, у которых был выявлен коронавирус, выросло на 89 человек, сообщили 14 сентября в федеральном оперативном штабе. Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло 5311 человек, сообщили в минздраве по региону.

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В настоящее время проходят лечение 618 человек, 575 из них находятся на лечении по месту жительства под контролем врачей. Число госпитализированных составляет 321 человек, из них у 43 человек подтвержден диагноз COVID-19, в том числе у пятерых детей.

В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 29 человек. Из них 13 пациентам потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. За все время вылечились и выписаны 4625 человек. Не удалось спасти врачам 68 жителей республики.