Мурманск, , 17:20 — REGNUM В Мурманской области проанализировали уровень иммунитета к новой коронавирусной инфекции в разных профессинальных группах.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, наибольший иммунитет выявлен у работников офиса (У 38% представителей этого сегмента обнаружены антитела к коронавирусу SARS-CoV-2) и безработных (36,6%). Самый низкий уровень иммунной защиты — у работников транспорта (19,5%) и представителей бизнеса (22,1%).

Напомним, в иммунологическом исследовании приняли участие более трех тысяч жителей Мурманской области.