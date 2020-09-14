Бухарест, , 17:20 — REGNUM В Румынии около 2,8 млн детей снова пошли в школы, с которых 14 сентября были сняты ограничения, действовавшие из-за эпидемии коронавируса.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

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Согласно сообщению Минздрава Румынии, в стране открыли свои двери более 17 000 общеобразовательных школ. Школы в Румынии были закрыты шесть месяцев.

Все занятия в классах проходят с соблюдением мер социального дистанцирования. Школьники носят маски, проводится обязательная дезинфекция помещений. Также пока запрещены контактные виды спорта на уроках физкультуры.

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