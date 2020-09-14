Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предупредили о возможном ужесточении масочного режима в регионе, — об этом он сообщает на своей странице в Instagram,.

Масочный режим Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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»Пока всего с запасом и под контролем. Но! Надо всем быть аккуратными. Боюсь, придётся опять ужесточать контроль над соблюдением масочного режима — как минимум!», — написал губернатор. Масочный режим действует в Нижегородской области с начала мая, с августа в введен второй этап снятия ограничений. В регионе возобновили работу салоны красоты, торговые центры, сауны, бассейны, спотклубы, библиотеки, кинотеатры.