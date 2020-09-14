Вологда, , 17:01 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области не позволяет ослабить режим повышенной готовности. Об этом на совещании в правительстве заявил глава региона Олег Кувшинников.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, «антиковидный» режим продлен до 5 октября.

«Количество заболевших за последние две недели возросло и приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на прошлой неделе он составил 175 человек. Сейчас нам важно защититься, чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов — новой коронавирусной инфекции и гриппа», — сказал глава региона.

По данным оперативного штаба, сложной остается ситуация в крупных городах: Череповце и Вологде, лидируют также Грязовецкий, Шекснинский, Вологодский и Бабаевский районы. Наименьшее количество заболевших — в Междуреченском, Верховажский, Сямженском и Вашкинском районах.

Губернатор отметил, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции, который по критериям Роспотребнадзора превышает единицу, не позволяет перейти к полному снятию ограничений третьего этапа.

С начала пандемии на Вологодчине зарегистрировано чуть более 3900 случаев COVID-19, регион занимает 70 место среди субъектов РФ и восьмое место — в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, власти Мурманской области также отказались от ослабления мер повышенной готовности.