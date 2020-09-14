Сочи, Краснодарский край, , 16:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вторая волна коронавируса неизбежна и будет серьёзнее предыдущей. Об этом он заявил 14 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

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"Вы видите, что началось в Европе, идёт однозначно вторая волна, это будет мощнее», — сказал Лукашенко.

Он также высказал мнение, что при второй волне коронавирус будет «уже не тот», поскольку будет накладываться на вирус гриппа.

«Нам нет необходимости расслабляться», — подчеркнул президент Белоруссии.

В ходе встречи было объявлено, что Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцин от коронавируса и уже начала участие в последней стадии её испытаний.

Путин отметил, что это позволит «не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации и борьбы с болезнью» для граждан двух стран.