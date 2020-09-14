Черкесск, , 16:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии интернет-мошенники выманили у местного жителя более 1,5 млн рублей. Доверчивому 27-летнему мужчине предложили заработать на криптовалюте, но в итоге он не только не обогатился, но и потерял свои денежные средства, сообщили 14 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Биткоин Pxhere.com

Из подробностей дела, возбужденного по статье УК РФ «Мошенничество», стало известно, что объявление о продаже криптовалюты потерпевший нашел в одной из социальных сетей. Связавшись с продавцами, молодой человек решился на инвестиции. В течение месяца он перечислял на различные, указанные ими счета, денежные средства.

Когда жертва мошенников понял, что прибыли ему так и не дождаться, он пришел с заявлением в полицию. В настоящее время уголовное дело находится в процессе расследования.