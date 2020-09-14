Ставрополь, , 16:36 — REGNUM Профилактические мероприятия планируют ужесточить на общественном транспорте на Ставрополье в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

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В ходе заседания губернатор края Владимир Владимиров обратил внимание на необходимость соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте и санитарной обработки подвижного состава.

«На транспорте требуется более жесткий контроль — специальные проверки, рейдовые мероприятия. Такая работа уже проводилась, и ее нужно обязательно продолжать», — сказал Владимиров.

По данным на утро 14 сентября в Ставропольском крае зарегистрировано почти 14 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае почти 9,5 тыс. человек с COVID-19, 271 инфицированный пациент скончался.