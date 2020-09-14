Москва, , 16:13 — REGNUM На сегодняшний день от гриппа привиты почти 7,5 млн жителей России. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Активно проводится вакцинация против гриппа, закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины, на сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллиона человек», — сказал Мурашко.

По его словам, жители страны «очень активно» идут на вакцинацию в 2020 году, «понимая и слыша» предупреждения со стороны врачей, а также «понимая меру ответственности» как за собственное здоровье, так и за здоровье окружающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор заявил о намерении вакцинировать от коронавируса в 2020 году не менее 60% населения страны.