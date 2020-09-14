Стокгольм, , 19:38 — REGNUM 14 сентября в Агентстве общественного здравоохранения Швеции сообщили, что отныне обновленная статистика по распространению коронавирусной инфекции в стране не будет публиковаться по понедельникам. С этого момента ведомство публикует данные о погибших и заболевших COVID-19 только четыре раза в неделю — во все рабочие дни недели, за исключением понедельника.

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«Данные, получаемые за выходные дни, задерживаются в системе отчетности SmiNet. Это означает, что по понедельникам данные не обновляются полностью и остаются таковыми до вторника», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечаются, что совместные пресс-конференции с участием представителей Агентства общественного здравоохранения, Государственного управления социальной защиты населения, а также Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям будут продолжаться, как и раньше, по вторникам и четвергам.

Данная информация была передана через государственное информационное агентство TT.

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