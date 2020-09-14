Черкесск, , 16:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие выходные число лиц с подтвержденными тестами на коронавирус увеличилось еще на 185 человек. По состоянию на 10:00 14 сентября в республике уже насчитывается 5962 носителя инфекции.

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По числу выявленных случаев заражения коронавирусом Карачаево-Черкесия заняла четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья (13 799 человек), Дагестана (12 092 человека) и Кабардино-Балкарии (6981 человек).

Выздоровел за все время пандемии в Карачаево-Черкесии 4591 человек, в том числе 31 — за прошедшие выходные. Число смертей от COVID-19 составило 28 человек. Это наименьший показатель в СКФО.