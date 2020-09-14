Москва, 14 сентября 2020, 16:03 — REGNUM Определить легитимность выборов можно с помощью новой технологии, которая учитывает «сопоставление экзитполов, социологии и результатов» голосования. Об этом на пресс-конференции ассоциации НОМ по итогам Единого дня голосования 2020 заявила председатель общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова.
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Она подчеркнула, что, по своей сути серьёзных корректировок они не претерпели, на этом основании можно утверждать, что выборы прошли легитимно.
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Булгакова добавила, что 316 поступивших в ситуационный центр сообщений имели характер возможных нарушений, 161 сообщений из них касались тех ситуаций, которые не являлись нарушением избирательного законодательства (например, голосование в багажнике в Иркутске).
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 11 по 13 сентября состоялось более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней. Выборы проходили в 83 регионах страны.