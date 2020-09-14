Москва, , 16:03 — REGNUM Определить легитимность выборов можно с помощью новой технологии, которая учитывает «сопоставление экзитполов, социологии и результатов» голосования. Об этом на пресс-конференции ассоциации НОМ по итогам Единого дня голосования 2020 заявила председатель общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова.

«Мы выявили новую технологию определения легитимности выборов: сопоставление экзитполов, социологии и результатов — этот метод, который можно использовать и в дальнейшем», — подчеркнула Булгакова.

Читайте также: В Общественной палате России подвели итоги Единого дня голосования

«Так называемая «Прямая «НОМ», в рамках которой все три статистические показателя имеют примерно одинаковое значение, говорит нам о том, что этот метод может показывать легитимность прошедших выборов, без вариативности трактовок. Это абсолютно прозрачный метод для оценки голосований», — считает председатель общероссийского движения.

Она подчеркнула, что, по своей сути серьёзных корректировок они не претерпели, на этом основании можно утверждать, что выборы прошли легитимно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Булгакова добавила, что 316 поступивших в ситуационный центр сообщений имели характер возможных нарушений, 161 сообщений из них касались тех ситуаций, которые не являлись нарушением избирательного законодательства (например, голосование в багажнике в Иркутске).

«Эти сообщении мы относили к категории «фейк» — их всего было 92», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 11 по 13 сентября состоялось более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней. Выборы проходили в 83 регионах страны.