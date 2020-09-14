Стокгольм, , 16:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции аннулировало рекомендации в отношение совершения поездок на территорию Великобританию, согласно которым гражданам предписывалось не совершать «ненужных поездок». Отмена рекомендаций вступит в силу 14 сентября. Об этом 14 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции правительство Швеции решило не прибегать к прямому запрету на совершение международных авиарейсов. Вместо этого министерство иностранных дел страны прибегло к введению или отмены рекомендаций в отношение осуществления поездок в ту или иную страну в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В своих предыдущих решениях ведомство отменило ограничения на поездки в Андорру, Бельгию, Болгарию, Кипр, Данию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Сан Марино, Швейцария, Испания, Чехия, Германия, Венгрия, Ватикан и Австрия.

Для других стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны министерство иностранных дел оставило все ограничения в силе до 23 сентября.