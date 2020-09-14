Стокгольм, , 19:18 — REGNUM Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией, за которую так критиковали власти и санитарные службы, не имеет «тесной связи» с почти 6 000 летальными исходами от заболевания COVID-19 в стране. Именно так считает государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Об этом 13 сентября сообщила газета Expressen.

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На прошлой неделе эпидемиолог Тегнелл дал интервью французскому изданию France24, в котором отверг, что стратегия Швеции, которая изначально была гораздо более либеральной, чем в других странах, имеет какое-либо отношение к тому факту, что в Швеции умерли уже 5 846 пациентов.

«Имея эту же стратегию, которая и была у нас, за последние три-три месяца мы почти не получили новых пациентов из домов престарелых. Летальных исходов также было очень мало в течение долгого времени, поэтому тесной связи между стратегией и числом летальных исходов нет. Я не хочу сказать, что связи нет вообще, но четкой связи нет», — заявил Тегнелл.

По словам эпидемиолога, тот факт, что в Швеции уровень смертности, по сравнению с ее соседями, оказался настолько высоким объясняется характером эпидемии в стране. Эпидемиологическая ситуация в Швеции, как отметил Тегнелл, больше напоминала ту, что наблюдалась во Франции или Великобритании, а не на территории Финляндии и Норвегии.