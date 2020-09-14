Белград, , 15:43 — REGNUM Кризисный штаб Сербии призвал всех граждан Сербии, находящихся в Черногории, Хорватии и Боснии и Герцеговине, должны вернуться в страну к 18 часам пятницы 18 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

"Мы призываем всех граждан вернуться в свою страну до конца этой недели, потому что после этого у нас будет другой режим для всех, кто въезжает в нашу страну», — сказала доктор Дария Кисич Тепавчевич, член кризисного штаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, во всех странах региона зарегистрировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом.

По ее словам, в ближайшие дни будут уточнены и объявлены общественности дополнительные меры.

Она также сообщила, что новые рекомендации всех ведущих медицинских организаций — это 10 дней карантина по возвращении из страны, где эпидемиологическая ситуация неблагоприятна.