Самара, , 15:44 — REGNUM Местного жителя подозревают в убийстве мужчины в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 сентября текущего года в Кировском районе Самары рядом с подъездом дома было найдено расчленённое тело мужчины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре был задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

По версии следствия, вечером 10 сентября, погибший мужчина 1981 года рождения, употреблял спиртные напитки со своим приятелем 1975 года рождения и его сожительницей в квартире дома по улице Воеводина. В какой-то момент между приятелями возник конфликт из-за ревности.

Следователи считают, что в результате подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные ранения, которые оказались смертельными.

Отмечается, что стражи порядка задержали подозреваемого 12 сентября. Он уже признал свою вину. Расследование дела продолжается.