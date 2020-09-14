Москва, , 15:39 — REGNUM Президент Белоруссии своими предшествующими маневрами и играми в многовекторность поставил себя в очень слабую переговорную позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя встречу Путина и Лукашенко

Лукашенко и Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наконец-то придётся выполнить хотя бы часть данных ранее обещаний и отказаться от части претензий к партнёру. Наличие на встрече кого-то из министров правительства Белоруссии осложнило бы для Лукашенко такие шаги.

Даже на недавнем интервью российским журналистам он не постеснялся рассказывать о том, какой он мудрый руководитель и насколько лучше справился с коронавирусом, чем российские власти.

А тут надо будет просить о рефинансировании на миллиард и соглашаться на какие-то уступки — это совсем не та позиция, в которой Александр Григорьевич чувствует себя уютно.

Тем не менее очевидно, что данная встреча не приведет к окончательному разрешению спорных вопросов и подписанию обязывающих документов — такие встречи обычно как раз проходят в расширенном формате», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2020 года в формате «один на один» пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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