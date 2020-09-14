Сочи, Краснодарский край, , 16:05 — REGNUM Суд в Сочи рассмотрит уголовное дело против четверых жителей Адыгеи 22−42 лет, которые незаконно проверяли коммерческие объекты и вымогали взятки с их владельцев. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в течение трех месяцев обвиняемые представлялись работниками общественных организаций и проверяли объекты розничной торговли и общепита. При выявлении нарушений они инсценировали составление акта в отношении предпринимателей, якобы для направления в компетентные органы.

После этого злоумышленники предлагали потерпевшим за деньги скрыть выявленные нарушения. Установлена причастность обвиняемых к совершению 15 таких преступлений в Сочи и Адыгее. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 100 тыс. рублей.

На период следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Лазаревский районный суд Сочи.