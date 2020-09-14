Мурманск, , 15:26 — REGNUM В Мурманской области определили города с сильным иммунитетом к новому коронавирусу.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, выше всего уровень защиты у жителей Кандалакши и Кировска. Там антитела к SARS-CoV-2 был выявлены у 46% и 42% соответственно.

В Мурманске, Апатитах, Заполярном, Мончегорске, Североморске по итогам теста на антитела зафиксированы средние результаты сформированности иммунитета к коронавирусу: от 23 до 37%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследование определило, что иммунитет к коронавирусу есть у трети обследованных жителей Мурманской области.