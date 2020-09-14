Москва, , 15:27 — REGNUM Результаты опроса от влиянии дистанционного обучения на психику школьников вполне ожидаемые и предсказуемые. Конечно, режим самоизоляции — стрессовая ситуация как для взрослых, так и детей, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная.

«Ученикам даже несколько сложнее, потому что учебная нагрузка велика и без карантина. При этом в условиях самоизоляции школьникам пришлось осваивать разные гаджеты, девайсы.

Нужно было перестраиваться, как-то по-другому учить уроки. У детей не было возможности общаться, играть в привычном режиме с другими ребятами. Конечно, это очень тяжело для ребенка.

Чтобы повысить стрессоустойчивость человека, важно развивать эмоциональный интеллект. Исследования в разных странах, в том числе и в России, показывают, что чем выше развит эмоциональный интеллект у человека (пока мы говорим про взрослого), тем выше стрессоустойчивость.

Что нужно делать, чтобы развить эмоциональный интеллект у ребенка?

В первую очередь нужно научиться обращать внимание на свои эмоции и эмоции окружающих. Необходимо, чтобы ребенок мог различать эмоции, понимал, чем одна эмоция отличается от другой.

В нашей культуре не очень принято обращать внимание на это. Важно размышлять над эмоциями, над причинами их возникновения и, конечно же, поддерживать ребёнка.

Важно, чтобы учителя обращали внимание не только на эмоции детей, но и на свои. Что чувствует учитель, когда он входит в класс? Он боится детей, они ему интересны, они его раздражают? Почему учитель испытывает эти эмоции?

Педагогу нужно научиться фокусироваться на своих эмоциях, замечать эмоции детей, использовать ресурс эмоций для поддержки.

Если мы научимся «дружить» со своими эмоциями и научим этому детей, то, конечно же, стрессовых ситуаций будет меньше, и дети вырастут более гибкими, адаптивными, социально успешными», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, от дистанционного образования и карантина из-за пандемии коронавируса пострадала психика у 83,8% школьников в России.

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