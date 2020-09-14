Москва, , 15:26 — REGNUM Посредством идеи введения авансового налога для мигрантов государство пытается найти деньги для заполняемости бюджета, а мигранты получают шанс выйти из «серой» зоны. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

«Усилия государства в этой области направлены на легализацию «чёрного» и «серого» рынка труда и мигрантов. Это совершенно очевидно. В силу того, что мы находимся в достаточно сложной экономической ситуации в стране — падение цен на нефть, рубля, условия только что вышедшей из пандемии экономики, ослабленной условиями, ограничивающими их деятельность, — государство всеми силами пытается найти деньги, чтобы наполнить бюджет. Плюс маячат новые санкции на наши энергоносители и прочие экспортные товары. Исходя из этого, государство пытается эти средства изыскать и смотрит на те части экономики, которые не были захвачены надзором фискальных органов, а именно — рынок труда мигрантов», — сказал Краснов.

По его словам, власти пытаются поставить под контроль те организации, которые привлекают мигрантов и не платят с этого налоги, «то есть, фактически, хотят вывести их из тени и поставить эти организации на учёт посредством реестров»: «За этих мигрантов будут платить и налоги, связанные с НДФЛ, и различные другие налоги, плюс будут приобретаться патенты. Во-вторых, сами мигранты будут поставлены на контроль, будут находиться на учёте, и с них будут платиться налоги, они будут лучше отслеживаемые, если вдруг что-то случится. Будет исключена ситуация, когда человек, депортированный из РФ, будет возвращаться сюда с новым паспортом, поскольку личность можно будет определить по отпечаткам пальцев».

Краснов подчеркнул, что с помощью такого шага есть возможность «пресечь нелегальную миграцию, пресечь потоки терроризма и криминала через границу, поставить на контроль приезжающих и уезжающих лиц и возможность найти их и наказать, если они совершат правонарушение и скроются за рубежом»: «Я считаю, что это своевременный закон, который необходим. Выход из «серой» зоны позволит повысить уровень соблюдения интересов, потому что будут законные права и обязанности у мигрантов, и когда это чистая схема, люди будут защищены и от поборов госорганов, и от поборов «крышующих» диаспор».