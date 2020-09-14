Вашингтон, , 15:28 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 34 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 34 450 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 520 606.

Также сообщается, что в настоящее время в США суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 194 084.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 2 451 406 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 14 сентября в Испании начинаются первые клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.