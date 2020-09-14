Тбилиси, , 15:26 — REGNUM В Грузии на дорогах, ведущих к четырём сёлам, установили блокпосты. Об этом 14 сентября, как передает «Общественное телевидение», сообщила журналистам глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

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Чиновница рассказала, что контроль установлен вокруг села Матани Ахметского района в Кахетии, у сёл Зоди и Чхакаура Чохатаурского района в Гурии и села Кицниси Горийского района в Шида Картли. Ограничений на въезд или выезд из сёл нет, только проводится проверка состояния здоровья всех, кто проезжает.

«Все въезжающие и выезжающие лица из этих сёл должны пройти тестирование и термоскрининг», — сказала Мезвришвили.

Эта мера была введена из-за большого числа носителей коронавируса, которые были выявлены в течение последних дней в названных населенных пунктах. Причиной распространения считается свадьба на 100 человек, которая недавно прошла в Гори, когда запрет на массовые праздники еще не ввели.

Мезвришвили добавила, что в перечисленных населенных пунктах учебный год, который начинается в стране 15 сентября, первые две недели будет проходить в дистанционном формате.

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