Москва, , 15:20 — REGNUM Москва готова к любому развитию ситуации с коронавирусом, сообщил 14 сентября мэр Сергей Собянин.

Свободные койки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, в столице есть все необходимые лекарства, действуют все технологии, утверждённые Минздравом РФ.

«И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», — заявил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, угроза заражения коронавирусом остаётся, поэтому необходимо следовать предписаниям специалистов, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.