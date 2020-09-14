Кемерово, 14 сентября 2020, 15:15 — REGNUM В Кемеровской области по предложению главного санитарного врача региона для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим карантина в домашних условиях. Об этом сообщает оперативный штаб области.«Пожилые люди могут покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам; в иных экстренных случаях», — говорится в оперативном сообщении. Уточняется, что мера будет действовать с 15 по 30 сентября. Для получения листка нетрудоспособности пожилым кузбассовцам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту.
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