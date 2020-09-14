Самара, , 15:20 — REGNUM Более 800 граждан Узбекистана отправились на родину из Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 сентября текущего года 837 граждан Узбекистана отправились к себе на родину поездом Кинель — Ташкент.

Отмечается, что в настоящее время в пункте временного размещения продолжают оставаться мигранты. При этом, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе текущего года более 250 мигрантов из стран СНГ собрались на железнодорожном вокзале города Кинель в Самарской области в надежде вернуться на родину. В результате власти Самарской области развернули для них палаточный лагерь. 6 сентября 2020 года на поезде Кинель — Ташкент вернулись на родину 952 гражданина Узбекистана.

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