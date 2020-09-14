Калуга, , 16:58 — REGNUM Четыре тысячи сосен высадили волонтёры вблизи Международного аэропорта «Калуга» им. К.Э. Циолковского в честь предстоящего юбилея областного центра. Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области

В центральном мероприятии регионального этапа всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие порядка 500 калужан.

«Мы рады в очередной раз присоединиться к такой масштабной акции. Однако в связи с предстоящим 650-летием Калуги решили не просто посадить лес, а создать памятный геоглиф «650», который бы напоминал всем и об акции, и о важности экологии для жителей нашего региона», — сказала министра природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина.

В 2020 году на территории Калужской области лесовосстановительные работы будут проведены на площади более 3 тыс. 400 га. Всего в рамках акции «Сохраним лес» в 2020 году в России планируется высадить 40 миллионов деревьев.

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