Солнечногорск, Московская область, , 15:04 — REGNUM В понедельник, 14 сентября, в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялось онлайн-открытие «Школы тренеров и модераторов». Это новая образовательная программа реализуется совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Обучение на первом потоке программы пройдут победители конкурса «Лидеры России» и участники форума «Территория смыслов» 2020 года.

В рамках обучения слушатели Школы смогут сформировать собственные курсы — «упаковать» свой практический опыт и знания в авторский тренинг, чтобы иметь возможность работать с аудиторией. Занятия в Школе состоят из четырех теоретических и практических модулей и продлятся до декабря 2020 года.

Участники новой программы Мастерской управления «Сенеж» узнают о правилах работы с аудиторией, их научат слышать и слушать собравшихся, обучат навыкам самопрезентации и эффективного общения, а также расскажут, как оценивать эффективность применения тренерских навыков, как следить за изменением динамики в группах — коллективе, семье или группы в университете.

«Мир дистанционного обучения позволяет нам получать новые знания из любой точки. Но, к сожалению, мы далеко не всегда можем применить полученные знания и навыки в реальной жизни. В рамках обучения в «Школе тренеров и модераторов» мы расскажем о навыках, которые пригодятся слушателям в жизни, на работе, в общении с друзьями и близкими. Одним из таких базовых навыков эффективной коммуникации, который помогает выстроить взаимовыгодное общение группы людей, к примеру, является правильно заданный вопрос. Мы научим задавать такие вопросы, а также видеть и анализировать профиль каждого человека в группе, понимать, какие инструменты, форматы и подходы необходимы в конкретной ситуации с теми или иными людьми. Это поможет отслеживать индивидуальные и групповые сигналы, говорящие о состоянии аудитории или коллектива, что важно для принятия решений», — прокомментировала основные цели программы проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Первыми слушателями Школы тренеров и модераторов станут победители и финалисты конкурса «Лидеры России».

«Непрерывное развитие — одна из целей Клуба «Эльбрус», поэтому совместно с Мастерской управления «Сенеж» мы пригласили победителей двух сезонов конкурса «Лидеры России» в Школу. Лидеры будут учиться у ведущих тренеров, а те, кто успешно пройдут сертификацию, станут первыми преподавателями на факультете «Исследования и развития лидерства». Образовательная программа будет проходить в смешанном формате: очно и дистанционно. Эта возможность позволит Лидерам со всей России получить новые знания», — отметила директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

В школе будут заниматься также активные участники Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», который проходил в «Сенеже» с июля по сентябрь этого года. Сертификаты на обучение по итогам собеседования и тестирования получили не только офлайн-участники форума, но и виртуальные — цифровые Аватары. Они также по итогам тестирования показали высокую активность и хороший потенциал в мастерстве работы с аудиторией. В числе слушателей есть молодые люди, которые помимо профессиональной деятельности или учебы в вузе активно участвуют в добровольческом и волонтерском движении, реализуют социальные проекты.

Всего к занятиям в Школе приступят 52 человека. По итогам обучения в Школе участники получат удостоверения о повышении квалификации.

«Для нас, Мастерской управления «Сенеж», где реализуется много образовательных программ и проектов, крайне важно сформировать пул тренеров и модераторов, которые не только профессионально владеют инструментами работы, но и действуют в системе ценностей президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мы бы хотели создать единую экосистему, где каждый понимает и разделяет наши взгляды на мир и хочет менять его в лучшую сторону. У нас в школе — опытные и состоявшиеся профессионалы конкурса «Лидеры России». Программа «Школа тренеров и модераторов» не только обучит новым навыкам, но и расскажет, как этим новым навыкам научить других людей», — прокомментировала руководитель направления педагогических программ мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия-страна возможностей» Анна Завалина.

Уроки в Школе будут проводить ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как Институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг-бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей — ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы, провел более 2000 сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ, подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и СНГ. Занятия в школе также будет проводить Татьяна Карасева, которая имеет большой опыт модераторской деятельности и участвует в организации и сопровождении всероссийских форумов, проектов и программ.

«Скорость изменений растет в геометрической прогрессии, что серьезным образом отражается на бизнесе и людях, не редко запуская механизм «кризиса компетентности». Таким образом, смею предположить, что на первый план в действиях бизнес-тренера выходит не само обучение как таковое, а содействие во внедрении изменений и качественное профессионально-личностное развитие сотрудников. Это вызов, который требует от нас непрерывного самообучения. Чем может гордиться тренер? Делами, результатами лидеров и команд», — считает эксперт «Школы тренеров и модераторов» Татьяна Карасева.